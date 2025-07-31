Двое игроков «Арсенала» получили повреждения в матче с «Тоттенхэмом»

Букайо Сака и Леандро Троссард получили травмы в матче с «Тоттенхэмом».

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Команда Микеля Артеты уступила в товарищеском матче в Гонконге со счетом 0:1.

Сака получил повреждение в борьбе с форвардом «Тоттенхэма» Матисом Телем – вингер «Арсенала» упал на газон, держась за бедро. Ему оказали помощь во время паузы, однако на 77-й минуте Букайо был заменен – вместо него на поле вышел 15-летний Макс Доумэн.

На 85-й минуте из-за повреждения был заменен Леандро Троссард, вышедший на поле на 68-й минуте вместо Габриэла Мартинелли.

Первый матч нового сезона «Арсенал» проведет 17 августа – «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре АПЛ.