Черчесов оценил игру «Рубина»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры казанского "Рубина" после матча второго тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (2:2).

"Я просто, ну, знал, что "Зениту" будет непросто, потому что это организованная команда, практически ни одного новичка, да? Сохранили всех и Даку в частности. Значит, это уже команда, в которой как бы нет никаких течений, нет шторминга внутри и так далее. Поэтому я ждал, что "Зениту" будет непросто. И, честно говоря, чуть удивился, когда "Зенит" в первом тайме вот так доминировал", – сказал Черчесов в "Коммент.Шоу".

Встреча "Рубина" с "Зенитом" состоялась в воскресенье, 27 июля. После первого тайма матча сине-бело-голубые вели счет с отрывом 2:0, однако в следующие 45 минут подопечные Рашида Рахимова отыгрались и вывели счет вничью (2:2). В следующем туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" встретится с ЦСКА на домашней арене. Матч состоится в воскресенье, 3 августа в 18:00 по московскому времени. "Рубин" примет "Сочи" в понедельник, 4 августа в 20:00 по московскому времени.