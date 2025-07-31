Футболист «Зенита» объяснил, что позволило обыграть «Ахмат»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов рассказал «Матч ТВ», что позволило обыграть «Ахмат» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

© ФК «Зенит»

Матч прошел в среду в Грозном и завершился победой гостей со счетом 2:1, для Михайлова этот матч стал дебютным в стартовом составе «Зенита».

— Для вас этот матч стал первым в стартовом составе «Зенита». Чем он запомнился?

— В первую очередь — победой. Это была непростая игра. Даже тяжелая. Они в принципе такие для любого соперника «Ахмата» в Грозном. Нам же победа досталась за счет характера и самоотдачи. В концовке не было тревожно за результат, мы были спокойны.

— Когда выходишь в стартовом составе «Зенита», ответственность больше?

— Когда играешь, на этом не зацикливаешься. И потом, за ошибку можно точно так же присесть и в «Оренбурге», и в любом другом клубе. Ведь под тобой сидит игрок, который ждет своего шанса. Поэтому и сейчас мандража не было. Мы выходим на поле и делаем свое дело.

— Что вам дало время, проведенное на правах аренды в «Оренбурге» и «Пари НН»?

— За это время набирался и опыта, и игрового времени в РПЛ. В итоге получил то, что сейчас имею.

Понятное дело, приятно возвращаться в родной клуб и находиться в этой атмосфере, которая есть в «Зените». Здесь очень качественные футболисты. Работать с ними и делить одну раздевалку — одно удовольствие, — сказал Михайлов «Матч ТВ».

В следующем туре группового этапа «Зенит» 12 августа примет казанский «Рубин».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.