Месси высказался о своей дисквалификации в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после победы над мексиканским «Атласом» со счётом 2:1 в рамках Кубка лиг рассказал, как на его игру повлияла дисквалификации из-за пропуска Матча всех звёзд.

«Сначала я играл немного медленно. Я выступал стабильно, но на днях мне не дали играть, и сегодня я это заметил, особенно в первом тайме. Отсутствие игры на днях, хотя на первый взгляд кажется, что это помогает, для меня хуже, потому что мне нужно соревноваться. Физически, от игры к игре, я чувствую, что вхожу в ритм», — приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, Месси пропустил матч чемпионата МЛС с «Цинциннати», так как вместе с одноклубником Жорди Альбой отказался участвовать в выставочной встрече.