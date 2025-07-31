Три футболиста пропустят 3-й тур чемпионата России из-за дисквалификаций

Нападающие «Спартака» Маркиньос и Антон Заболотный, а также защитник «Ахмата» Дарко Тодорович пропустят матчи 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Маркиньос и Заболотный получили красные карточки в игре 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3). Тодорович был удалён во встрече 2-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

В 3-м туре соревнования красно-белые встретятся с «Акроном». Игра состоится 3 августа. В свою очередь, грозненский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч также пройдёт 3 августа.