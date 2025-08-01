‎Защитник ЦСКА назвал цели клуба на сезон

‎Защитник ЦСКА Милан Гайич назвал цели московского клуба на сезон‎Защитник ЦСКА Милан Гайич назвал цели московского клуба на сезон-2025/26.

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‎«Как и всегда у ЦСКА — стремиться к самым высоким местам в РПЛ, бороться за верх таблицы. Снова попытаться взять Кубок России. Наши цели — трофеи, мы от них не отступаем», — приводит слова Гайича ODDS.

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‎После 2 туров чемпионата России ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка.

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‎3 августа армейцы сыграют против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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‎В текущем сезоне 29-летний Гайич провел 3 матча и забил 1 мяч. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость сербского футболиста в 4 млн евро.