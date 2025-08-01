Черчесов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Станислав Черчесов высказался о популярности «Спартака» и «Зенита».

– Какой клуб, на ваш взгляд, популярнее? Соцопросы отражают реальное положение вещей?

– Мне сложно сказать, кто и как считает. Другое дело, что, возможно, результаты социологических опросов объективны – как бы мне ни было обидно как экс-футболисту и тренеру «Спартака». Ведь «Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом, брал Кубок и Суперкубок России.

Хотя как было много болельщиков у красно-белых, так остается. И заполняемость стадионов, где они выступают, что дома, что на выезде, свидетельствует, что интерес к команде не ослабевает. Не могу сказать, что число поклонников «Спартака» прибавляется, но и меньше их точно не становится.

– Когда вы играли за «Спартак», а потом его тренировали, сомнений в том, какая команда самая популярная, не возникало?

– Никаких. Мы доминировали. Девять раз становились чемпионами России, в советское время брали титул, завоевывали национальный Кубок и в еврокубках три раза до полуфиналов доходили.

Тогда «Зенит» еще не находился в том положении, что теперь, и то, что «Спартак» объективно всех опережал по популярности, причем на порядок, – факт. Питерцы набрали обороты позже – и сегодня мы говорим о них как о самом популярном клубе.

– В какой момент, на ваш взгляд, ситуация стала меняться? Когда между 2001 и 2017 годами последовала огромная пауза в чемпионских титулах «Спартака»?

– Смотрите, вы сами сказали об этом временном периоде – с 2001 по 2017 год. Это 16 лет, считай, поколение.

Мы ведь говорим о спорте высших достижений, плюс футбол – самый популярный вид. На кого прежде всего люди обращают внимание? На тех, кто регулярно побеждает. И СМИ о них пишут намного больше, чем о тех, кто проигрывает, поэтому значимость успешных команд, естественно, становится выше.

Те самые 16 лет без титулов дали о себе знать, наверное. Определенный сегмент потенциальных болельщиков от «Спартака» ушел – не говорю, что именно к «Зениту». ЦСКА, например, в ХХI веке тоже многое выиграл, так что фокус внимания у людей уже не такой однозначный, как в 1990-е. Популярность прямо пропорциональна победам, – сказал бывший главный тренер сборной России.