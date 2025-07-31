Футболисты Миранчук и Головин забили мячи в играх за свои клубы

Футболисты сборной России Алексей Миранчук, выступающий за американскую "Атланту", и Александр Головин из "Монако" забили мячи в играх за свои клубы.

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В эти дни Миранчук с "Атлантой" выступают в турнире под названием Кубок лиг - это ежегодное соревнование, участие в котором принимают команды из MLS (высший дивизион системы футбольных лиг США и Канады) и чемпионата Мексики. В первой встрече групповой стадии "Атланта" уступила "Некаксе" (1:3). Миранчук отличился на 28-й минуте, забив уже третий мяч в четырех играх.

В еще одном матче Кубка лиг "Интер Майами" с великим аргентинцем, чемпионом мира-2022 Лионелем Месси победил "Атлас" со счетом 2:1. В этот вечер Месси запомнился не только двумя голевыми передачами на партнеров, но и тем, что в ходе перепалки по ходу встречи дал пощечину защитнику мексиканцев Серхио Эрнандесу.

Что касается Головина, то гол Александра помог "Монако" обыграть в товарищеском матче итальянский "Торино" со счетом 3:1. Новый сезон во французском чемпионате начнется для Головина и его партнеров 16 августа домашней встречей с "Гавром". В предыдущем розыгрыше национального первенства монегаски заняли третье место.