"Спартак" опубликовал письмо Титова, адресованное Жерсону

Егор Титов обратился к новичку красно-белых.

Сегодня, 31 июля, московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бешикташа". Российский клуб подписал контракт с 26-летним футболистом до 2029 года. В составе красно-белых португальский хавбек будет выступать под 83-м игровым номером. По данным Transfermarkt, трансфер Жедсона стал самым дорогим в истории "Спартака" (27 млн евро).

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В прошлом сезоне Фернандеш сыграл в 49 матчах за турецкую команду, забил 12 мячей и трижды ассистировал на гол партнерам.