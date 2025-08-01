Лучшие прогнозы на футбол сегодня 1 августа 2025 года, ставки и коэффициенты, результаты матчей, точные экспрессы

События маленькие, но внимания стоят.

Пока между между программами Кубка России и Российской Премьер-Лиги образовался выходной день, обратим внимание на европейскую арену. Больших событий нет, однако составить интересный экспресс всё равно можно.

Прогноз на матч ЛАСК — «Штурм»

«Штурм» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионом Австрии. Вместе с ним обзавёлся титулом и воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков. Россиянин принял участие всего в нескольких матчах, но в клубе им довольны. Планируют сделать основным голкипером, потому что аренда Схерпена закончилась. В ближайший месяц Худяков не сыграет из-за травмы, однако его ждут.

ЛАСК же провёл прошлый сезон австрийской Бундеслиги не лучшим образом – пришлось бороться за сохранение прописки. Пока непонятно, как достигать серьёзных целей с таким составом. В межсезонье клуб из Линца расстался со многими возрастными футболистами и омолодил некоторые позиции. Во время товарищеских матчей просматривали вратарей из молодёжных команд. Видимо, экономят.

Предлагаем поставить на то, что «Штурм» не проиграет, но обе команды забьют. Оба клуба будут страдать из-за проблемной вратарской позиции. Гостям придётся ждать выздоровления Худякова (это почти месяц), а хозяевам необходимо искать нового голкипера или работать с молодыми воспитанниками. Поэтому ждём голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Мехелен» — «Брюгге»

Многократный чемпион Бельгии «Брюгге» в прошлом сезоне упустил золотые медали, финишировав на втором месте. Теперь придётся проводить матчи квалификации, чтобы попасть в общий этап Лиги чемпионов. В том числе и поэтому будет логично набрать как можно больше очков на старте Лиги Жюпиле. Потом будет не до того.

В отличие от своего предстоящего соперника, «Брюгге» уже добыл первую победу. В матче 1-го тура обыгран «Генк», который является одним из конкурентов, — 2:1. «Мехелен», в свою очередь, можно представить сейчас как середняка, который будет пытаться выйти в еврокубки на следующий год. Однако новый сезон чемпионата Бельгии команда начала с ничьей с «Зюлте-Варегемом» (1:1).

То было в гостях, но и дома «Мехелен» не представляет из себя серьёзной угрозы для такого соперника. «Брюгге» хорош на выезде, имеет в составе исполнителей более высокого класса, а также дополнительно мотивирован. Даже если в гостях и пропустит, то в любом случает должен одержать победу. Проверим П2 через тотал больше 1.5 мяча.

Прогноз на матч «Шальке-04» — «Герта»

В предстоящем матче 1-го тура Второй Бундеслиги встречаются два павших гранда немецкого футбола — «Шальке-04» и «Герта». Оба в прошлом сезоне заняли места в нижней части турнирной таблицы, но в этом сезоне попробуют улучшить результаты и, возможно, побороться за возвращение в элиту.

«Шальке-04» продолжает страдать из-за финансов и неэффективного управления. А на тренера вместе с футболистами падают все шишки. Результаты, впрочем, действительно неприятные. Даже в товарищеских встречах команда нечасто радовала своих поклонников победами.

На «Герту» чуть больше надежд, поскольку в феврале пришёл Штефан Лайтль и наладил игру. Его команда проиграла всего три из последних 12 матчей в прошлом сезоне. Разумеется, ожидания от нового сезона выше. Кроме того, «Герте» удалось сохранить и подписать несколько ключевых игроков, поэтому команда может вернуться в Берлин с максимальным количеством очков.

Экспресс на футбол 1 августа 2025 года

Общий коэффициент: 2.15 х 2.00 х 2.43 = 10.4.