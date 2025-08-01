Миранчук назвал двоих игроков, которых считает «футбольными людьми»

Экс-игрок "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, кого из партнеров по команде считает футбольными людьми.

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"После чемпионства мне было комфортнее всего с Митаем и Карпукасом. Вот их двоих выделю: Марио и Пукс понимали мое видение, знали, как я сыграю. Футбольные люди", - сказал Миранчук в интервью Sport24.

Антон Миранчук выступал за московский "Локомотив" с 2017 по 2024 год, а осенью прошлого года на правах аренды перешел в швейцарский "Сьон".

Полузащитник Артем Карпукас продолжает выступать за "железнодорожников". Марио Митай был игроком "Локомотива" с 2022 по 2024 года, а на данный момент является футболистом саудовского "Аль-Иттихада".