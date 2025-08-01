Защитник ЦСКА рассказал о своей мечте

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей мечте.

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"Я верю, что смогу сыграть в еврокубках. На чем эта вера основывается? На мечте, на том, что я хочу этого. Надеюсь, это будет", - цитирует Дивеева "СЭ".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Игорь Дивеев дебютировал в составе ЦСКА в июле 2019 года - защитник провел за "армейцев" в Лиге Европы УЕФА 12 матчей и отметился 1 забитым мячом.