Макаров оценил старт «Динамо» в сезоне при Карпине

Денис Макаров оценил старт «Динамо» в сезоне при новом тренере Валерии Карпине.

© Sports.ru

После 2 туров РПЛ бело-голубые с 4 очками делят места с 2-го по 8-е. В 1-м туре Фонбет Кубка России москвичи одолели «Сочи» (3:2).

– У нас очень позитивная обстановка в команде. Мне очень нравится то, как идет работа и в плане подготовки, и в плане тактики. В принципе, первые матчи в чемпионате и Кубке показывают, что мы на правильном пути. Мне все нравится, как и команде. Нас всех все устраивает, и мы работаем дальше, чтобы прибавлять еще больше.

- У вас на старте сезона была осечка в виде домашней ничьи с «Балтикой» в чемпионате (1:1). После того как калининградцы на прошлой неделе разгромили в гостях «Спартак» (3:0), не было в голове мысли, что «Динамо» легко отделалось в игре с этой командой?

– Да нет, тем более у нас с «Балтикой» не то чтобы была осечка. Просто старт сезона всегда бывает тяжелым. С каждым туром мы будем набирать форму и играть все более уверенно, так что ничего страшного не случилось.

- В том состоянии, в котором сейчас команда, можно бороться за чемпионство?

– Впереди целый чемпионат. Мы идем от игры к игре. Каждый следующий матч — самый важный. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то понятно, что финишируем первыми. Но об этом сейчас не думаем — просто все внимание уделяем только каждой следующей игре, – сказал вингер «Динамо».