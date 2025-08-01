Бывший наставник клубов РПЛ и турецкой Суперлиги Валерий Непомнящий сравнил уровень чемпионатов России и Турции.

© Спорт день за днем

«Равносилен ли турецкий чемпионат российскому? Нет. Мне кажется, наш чемпионат очень сложный. Все иностранные игроки говорят, что не предполагали, что у нас так трудно играть», — рассказал Непомнящий в интервью Metaratings.ru.

Вчера в «Спартаке» объявили о трансфере Жедсона Фернандеша. О его переходе в московский клуб было объявлено 31 июля — в тот же день, когда основа «красно-белых» отправилась в Самару.

В субботу, 2 августа, состоятся три матча Российской Премьер-Лиги: в 18:00 «Ростов» примет «Крылья Советов», а в 20:30 одновременно начнутся встречи «Краснодара» с московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» с «Локомотивом».