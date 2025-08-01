«Тоттенхэм» арендует полузащитника у «Баварии»

«Тоттенхэм» арендует Пальинью у «Баварии» с правом выкупа за 30 млн евро (Фабрицио Романо)
Жоау Пальинья переходит из «Баварии» в «Тоттенхэм».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка по 30-летнему полузащитнику согласована – аренда с опцией выкупа за 30 млн евро. Выкуп необязательный.
«Тоттенхэм» покроет зарплату игрока. В ближайшее время Пальинья пройдет медицинское обследование.
Португалец перешел в «Баварию» в прошлом году из «Фулхэма» за 51+5 млн евро.
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