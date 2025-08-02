Фанаты «Партизана» обзывали игроков украинского клуба цыганами

Болельщики «Партизана» скандировали «Цыгане, цыгане» в адрес футболистов украинской «Александрии» во время матча Лиги конференций, который прошел 31 июля. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Telegraf.rs.

© Газета.Ru

Фанаты скандировали «цыгане», когда один из игроков украинского клуба толкнул футболиста «Партизана» и тот упал на газон. После этого на поле произошла стычка. Также фанаты «Партизана» спели песню о братстве с московским ЦСКА и россиянами. В конце также прозвучало скандирование на английском языке, оскорбляющее НАТО.

По итогам двухматчевого противостояния «Партизан» выиграл со счетом 6:0 и в следующем раунде квалификации сыграет с шотландским «Хибернианом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.