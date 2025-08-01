«Ливерпуль» представил домашнюю и выездную формы на сезон

«Ливерпуль» показал формы на сезон-2025/26.

Клуб представил форму видеороликом, вдохновленным мотивами «Алисы в Стране чудес», в котором приняли участие нынешние игроки – Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Кертис Джонс и Кери Холланд (женская команда), и легенды клуба – Кенни Далглиш, Иан Раш, Джон Барнс, Робби Фаулер и Джейми Каррагер.

Домашний комплект выполнен в классическом красном цвете с тремя белыми полосками Adidas на рукавах и воротником с круглым вырезом.

Выездной – отсылает к классическим гостевым формам «Ливерпуля» и имеет молочный цвет с черно-красными акцентами. Ливерпульская птица заключена в щит – это дизайн вдохновлен формой главной трибуны «Энфилда» образца 1906 года.

На обороте обеих футболок, у основания шеи, расположена эмблема с числом 97, обрамленная вечными огнями – в память о погибших на Хиллсборо.

Болельщики, желающие отдать дань уважения Диогу Жоте, могут нанести на спину надпись Diogo J. 20. Вся прибыль от таких заказов пойдет в фонд LFC Foundation – официальную благотворительную организацию клуба.

Команда впервые сыграет в новой домашней форме в предсезонном матче против «Атлетика» на «Энфилде» в понедельник, а в выездной – в Суперкубке Англии против «Кристал Пэлас» 10 августа.

«Ливерпуль» и Adidas вернулись к сотрудничеству после 13-летнего перерыва. В марте был заключен контракт на 10 лет. Клуб носил форму немецкого бренда в периоды с 1985-го по 1996-й и с 2006-го по 2012-й годы.

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