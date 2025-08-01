Тренер вратарей сборной России рассказал о планах в отношении клубной карьеры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о планах своей клубной карьеры. Ранее 65-летний специалист работал в «Ростове».

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‎«Работать хочу, рассматриваю. Уходил в никуда, о «Динамо» разговоров не было», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

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‎Контракт Кафанова со сборной России действует до 2028 года. В национальной команде он работает с 2021 года.

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‎После двух туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка.

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‎Завтра, 2 августа, бело-голубые сыграют против «Краснодара» в рамках третьего тура РПЛ. Матч состоится в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.