Агент Васютина прокомментировал отсутствие игровой практики у своего клиента

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы 30-летнего вратаря «Акрона» Александра Васютина, прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ отсутствие игровой практики у своего клиента.

© ФК «Акрон»

Васютин не сыграл ни в одном из трех официальных матчей «Акрона» в нынешнем сезоне. В минувшей кампании голкипер провел 18 матчей, пропустил 23 гола и в восьми встречах сыграл «на ноль».

Контракт Васютина с «Акроном» рассчитан до конца сезона 2025/26.

– Почему Васютин перестал выходить на поле?

– Я не знаю, для меня самого это является тайной: почему основной вратарь прошлого сезона находится на скамейке запасных? Почему так? Я не знаю.

– С Александром вы это не обсуждали?

– Пока прошло малое количество матчей. Я надеюсь, ситуация будет меняться. Пока не обсуждали.

– Сам Александр не говорил о желании сменить команду?

– Нет, не говорил. Он хорошо провел сборы и ему нравится коллектив. Никаких таких настроение не было.

– Если поступит предложение, то будете рассматривать?

– Мне кажется, любой футболист должен рассматривать каждое предложение, и дальше уже отвечать на него «да» или «нет». Это нормальный процесс.

– Если будет предложение из Первой лиги, то готов ли Александр пойти туда за игровой практикой?

– Нет, я считаю, что Саша – вратарь РПЛ. Пока нет.