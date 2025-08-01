Капитан «Сочи» Алвес высказался о жизни в России и игре в РПЛ

Капитан "Сочи" Марсело Алвес поделился мнением о жизни в России и игре за черноморский клуб.

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- Мне очень нравится жить здесь, это все знают, с кем я говорю в клубе, потому что ко мне относят также хорошо. С первого дня меня хорошо приняли. Могу только положительно отзываться о стране и клубе, - сказал Алвес "РБ Спорт".

Марсело Алвес перешел в "Сочи" зимой 2024 года. В сезоне-2024/2025 бразильский защитник провел 9 матчей за южан в Первой лиге, забив 2 гола.

В текущем сезоне РПЛ "Сочи" занимает последнее место в таблице, набрав 0 очков в двух матчах.