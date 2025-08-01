Гендиректор «Манчестер Сити» объяснил, чем Холанд отличается от Роналду

«Роналду не радуется, когда забивает его партнер, думает: «Это должен быть я». Он не плохой человек, такой менталитет. Холанд – другой». Гендиректор «Ман Сити» про Эрлинга
Ферран Сориано объяснил, чем Эрлинг Холанд отличается от Криштиану Роналду.
«Если партнер Роналду по команде забивает гол, то он не празднует. Потому что Криштиану думает: «Я должен был забить». Дело не в том, что он плохой человек. Просто у него такой менталитет. Эрлинг – другой. Эрлинг забивает много голов, но ему также нравится, когда это делают другие партнеры по команде. Это впечатляет», – сказал генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано.
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Холанд о продлении с «Сити» на фоне 115 обвинений: «Я поговорил с руководством и доверился им. Клуб знает, что делает, они все уладят, думаю»
«Салават» расторг контракты с Андроновым и Юдиным. Клуб выменял их у СКА 25 июля
«Краснодар» сыграет с «Динамо» в Кубке России 30 сентября, «Локомотив» примет ЦСКА – 1 октября. Появилось расписание 4-6-го туров Пути РПЛ