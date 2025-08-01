Андрей Канчельскис: «Спартак» показывает, что находится на уровне «Зенита» по финансовым возможностям. Но по эффективности петербуржцы с запасом опережают москвичей»
Андрей Канчельскис сопоставил финансовые возможности «Спартака» и «Зенита».
Красно-белые за 20,78+7,27 миллиона евро подписали полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
– «Спартак» побил свой же трансферный рекорд.
– Это не поможет клубу стать чемпионом в этом сезоне.
Думаю, «Спартак» просто показывает, что по финансовым возможностям он находится на уровне «Зенита».
Да, это богатый и очень популярный клуб, но этого недостаточно для чемпионства.
По эффективности своих трансферов «Зенит» с запасом опережает москвичей, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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«Краснодар» сыграет с «Динамо» в Кубке России 30 сентября, «Локомотив» примет ЦСКА – 1 октября. Появилось расписание 4-6-го туров Пути РПЛ