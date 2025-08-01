Андрей Канчельскис сопоставил финансовые возможности «Спартака» и «Зенита».

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Красно-белые за 20,78+7,27 миллиона евро подписали полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

– «Спартак» побил свой же трансферный рекорд.

– Это не поможет клубу стать чемпионом в этом сезоне.

Думаю, «Спартак» просто показывает, что по финансовым возможностям он находится на уровне «Зенита».

Да, это богатый и очень популярный клуб, но этого недостаточно для чемпионства.

По эффективности своих трансферов «Зенит» с запасом опережает москвичей, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.