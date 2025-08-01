Ташуев назвал два главных разочарования в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ о командах, которые разочаровали в начале стартовавшего сезона в чемпионате России.

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– Не сказать, что сильнейшее разочарование, но большего ожидали от «Пари НН». У них были амбициозные заявления, но на деле игра не ладится. «Ахмат» не очень себя показал, учитывая, что была проведена очень хорошая селекция. У команды пока нет результата, также есть проблемы с созданием голевых моментов. Было больше ожиданий. О ярких разочарованиях говорить еще рано. Нужно, чтобы прошло туров 7-8, – отметил Ташуев.

После двух туров РПЛ четыре команды не набрали ни одного очка: «Ростов», «Ахмат», «Пари НН» и «Сочи».