Эдуард Мор оценил старт сезона в исполнении "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор заявил, что красно-белые неудачно начали новый сезон РПЛ.

- Никто не ожидал поражения "Спартака" от "Балтики" со счётом 0:3. Очевидно, что такой старт сезона нельзя назвать хорошим. Но на тот момент ещё не было усиления, которое так долго ждали, - сказал Мор "Чемпионату".

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича набрала 3 очка. Красно-белые обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 и уступили вернувшейся в РПЛ "Балтике" 0:3. В следующем туре 3 августа "Спартак" на выезде сыграет с "Акроном".