Защитник ЦСКА поделился мнением об уходе Пьянича из клуба

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением об уходе Миралема Пьянича из клуба.

- Конечно, расстроился, что Пьянич ушёл из ЦСКА. Тяжело терять таких опытных футболистов. Но это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Будем двигаться дальше. Теперь без Миралема, - сказал Круговой Legalbet.

Пьянич выступал за ЦСКА с сентября 2024 года. Миралем присоединился к красно-синим в качестве свободного агента. Он покинул клуб в июне в связи с истечением срока контракта. 35-летний босниец провёл за московский клуб 25 матчей и отдал три результативные передачи.