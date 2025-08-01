Мостовой разнес покупку Фернандеша «Спартаком»

Мостовой о Жедсоне в «Спартаке» за 28 млн евро: «Чистое безумие – такое только в РПЛ возможно, наверное. Отдали слишком большие деньги, Россия не участвует в еврокубках»
Александр Мостовой назвал безумием переход Жедсона Фернандеша в .
Красно-белые за 20,78+7,27 миллиона евро подписали полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и обновили свой трансферный рекорд.
«Переход Фернандеша в «Спартак» – чистое безумие, наверное, такое возможно только в РПЛ. Да, это топовый футболист, все-таки выступал на высоком уровне, но за него отдали слишком большие деньги. Это мое мнение! Россия не участвует в еврокубках, но при это там покупаются такие футболисты», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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Холанд о продлении с «Сити» на фоне 115 обвинений: «Я поговорил с руководством и доверился им. Клуб знает, что делает, они все уладят, думаю»
«Салават» расторг контракты с Андроновым и Юдиным. Клуб выменял их у СКА 25 июля
«Краснодар» сыграет с «Динамо» в Кубке России 30 сентября, «Локомотив» примет ЦСКА – 1 октября. Появилось расписание 4-6-го туров Пути РПЛ