Мостовой о Жедсоне в «Спартаке» за 28 млн евро: «Чистое безумие – такое только в РПЛ возможно, наверное. Отдали слишком большие деньги, Россия не участвует в еврокубках»

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Александр Мостовой назвал безумием переход Жедсона Фернандеша в .

Мостовой разнес покупку Фернандеша «Спартаком»
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Красно-белые за 20,78+7,27 миллиона евро подписали полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и обновили свой трансферный рекорд.

«Переход Фернандеша в «Спартак» – чистое безумие, наверное, такое возможно только в РПЛ. Да, это топовый футболист, все-таки выступал на высоком уровне, но за него отдали слишком большие деньги. Это мое мнение! Россия не участвует в еврокубках, но при это там покупаются такие футболисты», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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