«Спартак» хочет подписать капитана французского клуба

Защитник французского «Марселя» Леонардо Балерди может переехать в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Издание утверждает, что интерес к 26-летнему аргентинцу проявляет московский «Спартак». Ожидается, что в ближайшее время красно-белые направят в «Марсель» официальное предложение.

Балерди выступает за команду из Франции с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей, в которых получил семь желтых и одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €20 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.