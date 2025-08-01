Холанд высказался о продлении с «Манчестер Сити» на фоне 115 обвинений клуба

Холанд о продлении с «Сити» на фоне 115 обвинений: «Я поговорил с руководством и доверился им. Клуб знает, что делает, они все уладят, думаю»
Эрлинг Холанд считает, что «Сити» разберется со всеми обвинениями.
В начале этого года норвежец продлил контракт с «горожанами» до 2034 года, несмотря на то, что в отношении клуба выдвинуты обвинения в 115 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
«Я поговорил с руководством и в конечном итоге доверился им. Это очень щекотливая ситуация для меня, чтобы даже рассуждать о ней, поскольку я не так сильно в это погружен. Я думаю, клуб знает, что делает. Они все уладят. Я спокойно ко всему отнесся. Они очень мне доверяют. У меня внутри просто хорошее чувство», – сказал нападающий «Ман Сити».
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