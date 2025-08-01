Холанд высказался о продлении с «Манчестер Сити» на фоне 115 обвинений клуба

Эрлинг Холанд считает, что «Сити» разберется со всеми обвинениями.

© Sports.ru

В начале этого года норвежец продлил контракт с «горожанами» до 2034 года, несмотря на то, что в отношении клуба выдвинуты обвинения в 115 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.