Кафанов рассказал, почему решил покинуть «Ростов»

Бывший тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов объяснил, почему этим летом ушел из клуба.

© Rusfootball

- Наступил период, в котором нужна была небольшая передышка. Чтобы набраться эмоций и уже этими эмоциями заряжать вратарей каждый день на ежедневной работе в тренировочном процессе и просто проанализировать прошедший период. Но также продолжаю работу в тренерском штабе сборной России.

Напомним, 20 июня "Ростов" официально объявил об уходе из клуба Виталия Кафанова, который занимал пост тренера вратарей. Кафанов работал в тренерском штабе ростовской команды шесть с половиной лет.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" не набрал ни одного очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Желто-синие потерпели два поражения подряд, уступив в гостях "Зениту" (1:2) и московскому "Динамо" (0:1).