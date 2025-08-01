Талалаев оценил усиление «Балтики» в летнее трансферное окно

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, остался ли он доволен усилением команды в летнее трансферное окно.

© Чемпионат.com

«Доволен я или нет, покажет только чемпионат. Если, допустим, в нашей команде будет лучший бомбардир чемпионата, лучший игрок или лучший в своём амплуа, хотя бы в 33 лучших попадет после чемпионата, тогда я смогу сказать, что я доволен. Пока я удовлетворён тем, как игроки вливаются в команду. Именно наслаждение, я надеюсь, будет в конце чемпионата», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В текущее трансферное окно состав команды уже пополнили восемь футболистов, в числе которых арендованный у «Ростова» полузащитник Даниил Уткин и экс-защитник «Химок» Александр Филин.