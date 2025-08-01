Жедсон обратился к болельщикам "Спартака" на русском языке

Пресс-служба "Спартака" опубликовала обращение новичка команды Жедсона Фернандеша к болельщикам.

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"Привет, красно-белые! Я - Жедсон Фернандеш. Я рад играть за "Спартак". Вперед, давай!" - сказал полузащитник на русском языке в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, о трансфере Жедсона Фернандеша в московский "Спартак" было объявлено вчера, 31 июля. Стороны подписали трудовое соглашение, рассчитанное на четыре сезона. По данным Transfermarkt, это рекордное приобретение красно-белых. Как сообщает издание, трансфер игрока обошелся в 27 миллионов евро. Ранее 26-летний португальский хавбек с 2022 года защищал цвета турецкого "Бешикташа".