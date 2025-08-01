Экс-тренер "Динамо" Кобелев о "Краснодаре": команда еще не готова физически

Газета.Ru

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что действующий чемпион России «Краснодар» пока не готов физически, передает «Чемпионат».

Легенда «Динамо» объяснил неудачи «Краснодара» на старте сезона
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«С одной стороны, у «Краснодара» сбалансированная команда и осталась такой, какая была. С другой стороны, может быть, еще не готовы физически. Но я бы не стал отделять «Краснодар» от других команд», — сказал Кобелев.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0), затем уступил в чемпионате московскому «Локомотиву» (1:2), в первом туре группового этапа Кубка России команда уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.