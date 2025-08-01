Ашраф Хакими, защитника французского клуба "ПСЖ" и сборной Марокко, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет, если суд сочтет доказанной его виновность и крайнего правого защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими, утверждает газета Le Parisien.

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Хакими в марте 2023 года был помещен под судебный контроль после задержания и допроса по подозрению в изнасиловании. 24-летняя девушка утверждает, что он совершил несильственные действия в ее отношении, игнорируя ее отказ.

Все обвинения Хакими отрицает.