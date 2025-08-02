ПСЖ предложил Сафонова турецкому клубу

Руководство «Пари Сен-Жермен» предложило российского вратаря Матвея Сафонова турецкому клубу. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу на странице в соцсети Х.

По информации источника, предложение поступило «Галатасараю». В команде ответили, что рассмотрят вариант с трансфером россиянина, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

В начале июня Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.