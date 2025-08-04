«Манчестер Юнайтед» выиграл Летнюю серию АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» завоевали главный трофей Летней серии АПЛ‑2025, которая прошла в Атланте (США). В турнире, помимо «МЮ», приняли участие «Эвертон», «Вест Хэм» и «Борнмут».

© Матч ТВ (новости)

Команда АПЛ сыграли между собой по одному разу. «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков, одержав победы над «Вест Хэмом» (2:1) и «Борнмутом» (4:1), а затем сыграв вничью с «Эвертоном» (2:2).

Второе место занял «Вест Хэм» (6 очков), «Борнмут» — третий (3), а «Эвертон» остался на последней четвертой позиции (1). 17 августа «Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ. Манкунианцы дома примут «Арсенал».