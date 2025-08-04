Африканский футболист испытал шок от российского тренера

Нападающий калининградской «Балтики» — Тентон Йенне из Нигерии — назвал удивившую его особенность главного тренера команды — 52-летнего российского специалиста Андрея Талалаева. Слова футболиста приводит портал Legalbet.

«Талалаев — очень эмоциональный. Сказать честно, я видел мало таких людей. Но он старается делать нас лучше, заставляет двигаться вперед. Мне было очень приятно с ним познакомиться, и я крайне рад работать с таким тренером», — сказал Йенне.

Талалаев занял пост главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, когда команда выступала во втором по силе дивизионе страны — Первой лиге.

Под его руководством калининградский клуб занял первое место в турнире, набрав 69 очков в 34 матчах, и поднялся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первых трех турах РПЛ сезона-2025/26 «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), разгромила столичный «Спартак» (3:0) и победила «Оренбург» (3:2).

В данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице с семью очками, уступая только «Крыльям Советов» и «Локомотиву».