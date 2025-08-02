Мбаппе допросили по делу об изнасиловании, в котором обвиняется игрок «ПСЖ»

Бывший нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе на допросе встал на защиту своего экс-одноклубника Ашрафа Хакими, которому грозит до 15 лет тюрьмы по делу об изнасиловании, передает L'Equipe.

© Газета.ru

«Хакими с уважением относится к женщинам. Я не видел, чтобы он вел себя вызывающе, даже когда Ашраф был пьян. Также я никогда не слышал от друзей, чтобы Хакими вел себя неподобающим образом», — сказал Мбаппе.

Игрок подозревается в изнасиловании, которое произошло в его доме в феврале 2023 года.

Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа.

Девушка рассказала в 2023 году в полиции, что Хакими без ее согласия начал совершать насильственные действия.

Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что прокурор требует два с половиной года тюрьмы для игрока «Реала».