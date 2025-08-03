Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура РПЛ

Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске одержали хозяева со счётом 1:0.

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Единственный гол в ворота своей бывшей команды забил нападающий махачкалинского клуба Гамид Агаларов на первой минуте встречи.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева заработало четыре очка и расположилось на девятом месте в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

В следующем туре махачкалинцы примут на своём поле «Акрон». Встреча пройдёт в пятницу, 8 августа. На следующий день «Ахмат» сыграет с «Зенитом» в Грозном.