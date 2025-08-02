Назван клуб, который является проблемой для «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что столичный ЦСКА является проблемой для петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«ЦСКА выглядит неплохо, идёт фундаментально. Самое интересное, что именно армейцы выиграли последние два трофея, которые были разыграны в российском футболе. ЦСКА — большая проблема для «Зенита», — сказал Червиченко.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

«Зенит» сыграет с ЦСКА. 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.