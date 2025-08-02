Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» крупно обыграть «Ростов» в матче РПЛ

Окончен матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и самарские «Крылья Советов». После финального свистка зафиксирован счёт 4:1 в пользу самарцев. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

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На 11-й минуте Вадим Раков открыл счёт в этой игре и вывел самарцев вперёд. Сергей Божин на 56-й минуте удвоил преимущество гостей. Егор Голенков сократил отставание жёлто-синих в счёте на 66-й минуте. Раков оформил дубль на 74-й минуте. На 76-й минуте за две жёлтые карточки был удалён с поля защитник ростовчан Виктор Мелёхин. Максим Витюгов забил четвёртый мяч самарцев на 84-й минуте.

После этой игры «Ростов» (0) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (7) находятся на первой строчке.