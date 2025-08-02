"Локомотив" одержал победу над "Пари НН" в результативном матче

"Локомотив" в гостях переиграл "Пари НН" в 3-м туре РПЛ (3:2). Форвард Дмитрий Воробьев вывел гостей вперед на 29-й минуте. На 59-й минуте хавбек Алексей Батраков удвоил преимущество, однако всего через минуту вингер Вячеслав Грулёв отыграл один мяч. Тут же, на 62-й минуте, нападающий Сергей Пиняев вновь вернул разницу в счете. Нападающий хозяев Тьяго Весино отличился на 71-й минуте, но уйти от поражения нижегородцы не сумели.

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Чемпионат России

3 тур

Голы

: Грулёв, 60, Весино, 71 - Воробьёв, 29, Батраков, 59, Пиняев, 62.

"Пари НН"

: Медведев, Александров, Кастильо, Фаринья (Каккоев, 46), Карич, Майга (Ивлев, 63), Вешнер Тичич, Лесовой (Весино, 63), Боселли, Грулёв (Сефас, 63), Олусегун.

"Локомотив"

: Митрюшкин, Монтес, Ненахов (Рамирес, 46), Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев (Пиняев, 61), Батраков (Комличенко, 70), Карпукас, Воробьёв (Годяев, 84), Руденко.

Предупреждения

: Ненахов, 1, Фаринья, 43, Грулёв, 45+2, Боселли, 57, Воробьёв, 72, Рамирес, 75, Карич, 82, Александров, 86, Пиняев, 90+5.