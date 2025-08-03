«Динамо» в игре с «Краснодаром» показало худшую статистику по ключевым атакующим метрикам

Московское «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» показало худшую статистику в атаке в истории. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным статистического портала, московский клуб совершил всего три удара в сторону ворот, ни одного удара из штрафной и в створ. Также футболисты «Динамо» сделали четыре касания мяча в чужой штрафной зоне.

В последний раз московская команда делала всего три удара в сторону ворот в матче 2011 года, когда встречалась с «Рубином». Также отмечается, что такого показателя по количеству ударов из пределов своей штрафной (0) у «Динамо» не было ни разу за время сбора такой статистики. (с 2009 года).