Виктор Са объяснил тяжёлый старт «Краснодара» в новом сезоне

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о старте команды в сезоне-2025/2026. Сегодня, 2 августа, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (1:0) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, но ранее уступил «Крыльям Советов» (1:2) и столичному «Локомотиву» (1:2).

— С чем связан тяжёлый старт сезона? — Кажется, что это нормально. Сезон только начинается. Исправляем ошибки и стараемся не допускать их в матчах. Нужно продолжать работать. Соперники против нас будут играть в более закрытом стиле. Нужно прибавлять, чтобы продолжать путь с победами, — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.