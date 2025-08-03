Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне. Московский клуб проиграл «Краснодару» в третьем туре Российской Премьер-лиги со счётом 0:1.

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— Смысла нет сваливать вину на игроков, которых не было. «Краснодар» играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумывали. — Насколько первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?

— Повлиять точно никак не сможет, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч московский клуб проведёт на выезде с «Сочи» 10 августа. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.