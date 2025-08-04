Нападающий Са ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался на фоне слухов о его возможном уходе из российского клуба. Ранее в СМИ появились новости о возможном переходе 31-летнего игрока в один из клубов бразильской Серии А.

«Моё будущее? Пока ничего не понятно, всё может быть. Сейчас я игрок «Краснодара», — приводит слова Са «РБ Спорт».

Напомним, Са пополнил состав «Краснодара» в феврале 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 29 матчах, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. В сезоне-2025/2026 бразилец сыграл пять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.