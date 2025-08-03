Калининградская "Балтика" одержала победу над "Оренбургом" в 3 туре РПЛ. Счет в матче на 22 минуте открыл Брайан Хиль, реализовавший одиннадцатиметровый удар - ранее удар с точки не реализовал Илья Петров, однако после видеопросмотра главный арбитр позволил калининградцам второй раз исполнить пенальти. На 3 минуте второго тайма команда Андрея Талалаева удвоила преимущество - автором забитого мяча стал Максим Петров.

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Оренбуржцы ответили точным ударом Евгения Болотова, который занес мяч в ворота с нескольких метров. Спустя 7 минут "Балтика" вновь поразила ворота гостей - гол на свой счет записал Чинонсо Оффор. Точку в матче поставил Эмирджан Гюрлюк, забивший гол в ворота "Балтики" прямым ударом со штрафного.

На 89 минуте встречи оренбуржцы оказались в меньшинстве после удаления Алексея Татаева.