Московское «Торпедо» не смогло победить в трех играх Первой лиги после исключения из РПЛ

Московское «Торпедо» проиграло в матче 3-го тура Лиги Pari «СКА-Хабаровску» со счётом 0:1. Команды встречались на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Таким образом, чёрно-белые не смогли одержать победу ни в одном из первых трёх игр Первой лиги.

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Ранее команда Олега Кононова дома проиграла «Челябинску» (2:3) и не смогла забить «Нефтехимику» (0:0) на выезде. «Автозаводцы» имеют в своём активе одно очко и находятся на 16-м месте второго дивизиона чемпионата России.

Напомним, команда в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и вышла в Российскую Премьер-лигу, откуда была дисквалифицирована из-за обвинения руководителей клуба в мошенничестве и устройстве договорных матчей.