«Челси» продаст полузащитника в «Эвертон» за меньшую сумму, чем заплатила

«Челси» продаст Дьюзбери-Холла в «Эвертон» за 25 млн фунтов и бонусы. Лондонцы купили хавбека год назад за 30 млн
Кирнан Дьюзбери-Холл переходит в «Эвертон» из «Челси».
«Челси» договорился о трансфере 26-летнего центрального полузащитника в «Эвертон».
Ириски фиксированно выплатят 25 миллионов фунтов. С учетом бонусов общая сумма сделки может составить 28-29 миллионов фунтов.
В июле 2024 года лондонский клуб купил Кирнана Дьюзбери-Холла у «Лестера» за 30 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне английский хавбек сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя в среднем 19 минут на поле.
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«Челси» продаст Дьюзбери-Холла в «Эвертон» за 25 млн фунтов и бонусы. Лондонцы купили хавбека год назад за 30 млн
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«Челси» продаст Дьюзбери-Холла в «Эвертон» за 25 млн фунтов и бонусы. Лондонцы купили хавбека год назад за 30 млн
Арман Царукян: «Пимблетт намного легче для Топурии, чем я. Для Илии это легкие деньги»