«Челси» продаст полузащитника в «Эвертон» за меньшую сумму, чем заплатила

Кирнан Дьюзбери-Холл переходит в «Эвертон» из «Челси».

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«Челси» договорился о трансфере 26-летнего центрального полузащитника в «Эвертон».

Ириски фиксированно выплатят 25 миллионов фунтов. С учетом бонусов общая сумма сделки может составить 28-29 миллионов фунтов.

В июле 2024 года лондонский клуб купил Кирнана Дьюзбери-Холла у «Лестера» за 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне английский хавбек сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя в среднем 19 минут на поле.