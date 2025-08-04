Ледяхов рассказал о причинах удалений игроков «Спартака» в последних матчах

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов рассказал о причинах удалений красно-белых в последних матчах.

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"У "Спартака" нет результата, поэтому футболисты и тренерский штаб команды нервничают, отсюда - красные карточки. Команда находится в сложном психологическом состоянии. Естественно, это передаётся от Станковича. Мне кажется, что он не понимает, в чём дело. Своими действиями на бровке и жестикуляциями он создаёт излишнюю нервную обстановку", - сказал Ледяхов в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 3 августа "Акрон" на своём поле принимал московский "Спартак". Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в дополнительное время. Сначала отличился полузащитник красно-белых Пабло Солари. Затем одиннадцатиметровый реализовал форвард тольяттинцев Артём Дзюба.

В этой игре у "Спартака" в первом тайме Даниил Хлусевич получил две жёлтые карточки за одну минуту. Это уже третье удаление за два тура у команды Деяна Станковича в Российской Премьер-Лиге. До этого в матче с "Балтикой" (0:3) были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.

После трёх туров красно-белые занимают 11 место в чемпионате России, набрав четыре очка.

Следующий матч московский "Спартак" проведёт в гостях против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 8 августа.