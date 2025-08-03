Московский «Спартак» повторил клубный антирекорд, забив в трех стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ)) два мяча.

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Так мало после первых трех туров сезона в чемпионате России спартаковцы забивали в сезонах-2011/12, 2018/19 и 2021/22.

В матче третьего тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

После трех туров в турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на десятом месте, набрав четыре очка.